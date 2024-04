La Passione di Cristo 2 | ecco quando vedremo il sequel - secondo Mel Gibson

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 aprile 2024) Il cult biblico del 2004, Ladi, avrà unil cui titolo al momento è The Passion of the Christ: Resurrection, alla regia ovviamente non poteva che rimanere Mele anche nei panni ditornerà Jim Caviezel. Un’importante novità ci arriva nel profilo IMDB del film dove si nota subito la dicitura parte uno, questo significa che il film sarà diviso in più parti e a confermarlo è proprio Melche ha spiegato in più interviste il suo obiettivo di girare uno dei colossal più grandi della storia del cinema, un progetto su cui ha lavorato con calma per dare il meglio di sé e chemolto presto suddiviso in due o tre parti. Mele Jim Cavieziel sul set de Ladi, ...