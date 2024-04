La passione di Cristo - Mel Gibson | Il sequel arriverà molto presto

"La storia di Andrea è come quella di Gesù Cristo, morto innocente e schernito per la sua passione per l'attività all'aria aperta. Per noi, tra cattiverie riportate sui social e calunnie immotivate, è una via crucis continua. Ora non chiediamo solo che sia fatta giustizia, ma la pretendiamo". A... (today)

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Una folla immensa, fatta di migliaia di persone commosse, ha assistito la sera del Venerdì Santo alla tradizionale Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. La grande attesa per la storica manifestazione culturale setina, che coinvolge per l’intero anno tanta parte della popolazione, ha poi visto i 500 attori e figuranti attraversare il centro storico del paese sotto gli occhi di spettatori che ... (dayitalianews)

Bagno a Ripoli (Firenze), 30 marzo 2024 – In migliaia ieri sera alla rievocazione Storica di Grassina organizzata dal CAT Odv in collaborazione con il Comune d Bagno a Ripoli. Moltissimi gli spettatori alla Via Crucis lungo le strade del paese e platea piena per le scene recitate sulla collina di Bubè. Cinquecento i figuranti, donne e uomini di Grassina di tutte le età, che in abiti storici hanno messo in scena una “grande manifestazione di ... (lanazione)

Domani, in occasione del venerdì Santo, sarà rappresentata la Via crucis drammatizzata "Con la stessa passione di Cristo". Seconda edizione per questo segno di devozione e di fede nel suggestivo borgo medievale di Castiglione. La sacra rappresentazione avrà inizio dalla chiesa di San Giovanni Battista alle 20.30 e terminerà nella chiesa di Santa Maria Goretti, in località Paduline, col momento della resurrezione. "Sono davvero soddisfatto ... (lanazione)