Andrea Papi ucciso dall' orsa | Come Gesù Cristo | morto innocente e schernito per la sua passione

Tragedia di Caldes, "La storia di Andrea è come quella di Gesù Cristo", il papà Carlo: "Una via crucis continua: pretendiamo giustizia" - TRENTO. "La storia di Andrea è come quella di Gesù Cristo, morto innocente e schernito per la sua passione per l'attività all'aria aperta", queste le parole di Carlo Papi, il padre del 26enne ucciso ...ildolomiti