La guerra dell’industria della Difesa tra Italia e Francia

La Commissione UE proporrà oggi ai paesi europei un piano per stimolare la crescita della loro industria bellica affinché possa transitare nel più breve tempo possibile ad un "regime di economia di guerra".Continua a leggere

L’Unione europea era nata oltre 70 anni fa (con il primo nucleo della Ceca) per dire «mai più» alla guerra sul suolo europeo. Oggi, di fronte alle minacce della Russia, allo spettro del ritorno di Donald Trump negli Usa e al caos in Medio Oriente, ...

Per Kyiv i satelliti sono stati fondamentali nella difesa dall'aggressione russa. Nel settore lavorano circa sedicimila addetti ma ora c'è un problema di fondi

Hollywood e cospirazionismo, torna la programmazione predittiva - In questo caso, prefigurando una possibile guerra civile americana ... come il leader nordcoreano Kim-Jong-il, padre dell’attuale dittatore. Ossessionato dall’obiettivo di rafforzare l’industria ...huffingtonpost

Crisi ai vertici militari israeliani dopo 199 giorni di guerra - La guerra tra Israele e Hamas ha raggiunto il suo 200esimo giorno, segnato da un evento significativo: le dimissioni di Aharon Haliva, il generale al comando della direzione dell'intelligence militare ...informazione

Kaspersky: “Siamo qui e non ce ne andiamo!” - L’azienda torna a crescere in Italia oltre i livelli pre-guerra e lancia una nuova suite di soluzioni: Kaspersky Next ...bitmat