L’Ue cambia passo e si prepara alla guerra | ecco il piano da 1 | 5 miliardi per «svegliare» l’industria della difesa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) L’Unione europea era nata oltre 70 anni fa (con il primo nucleoCeca) per dire «mai più»sul suolo europeo. Oggi, di fronte alle minacceRussia, allo spettro del ritorno di Donald Trump negli Usa e al caos in Medio Oriente,siper essere pronta a farla di nuovo, la. Si vis pacem, para bellum. Si spera non serva, o che serva il più tardi possibile, ma è tempo dire il continente a misurarsi di nuovo in un conflitto armato – questa volta, e sarebbe la prima nella storia, uniti insieme contro un nemico esterno. Ancora senza un nome certo, ma che in questo momento ha le sembianze più probabili di Vladimir Putin. «Non c’è più spazio per le illusioni, Putin ha usato il dividendopace ...