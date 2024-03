Ucraina | come la guerra ha trasformato l' industria dell' aerospazio

Il generale Giorgio Battisti, analista militare ed ex comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia, spiega a Fanpage.it Come sono cambiate le esercitazioni militari italiane ... (fanpage)

"Se la guerra dovesse estendersi in Europa, sarebbe unica scelta e responsabilità della Russia. Ma decidere, noi oggi, di essere deboli, decidere, oggi, che non risponderemo, è già essere ... (ilgiornaleditalia)

Nell'intervista rilasciata alle tv francesi France 2 e Tf1, Emmanuel Macron ha ribadito le audaci affermazioni di una decina di giorni fa, dove insiste per l'invio di truppe in Ucraina . Sul proprio ... (ilgiornaleditalia)

Putin spaventa l’Europa: «Avanti con la nuova Russia». Le mire sui Paesi baltici - Putin fa più paura, adesso. Rilancia sulla “Nuova Russia” delle province occupate in Ucraina e le sue mire coprono fino ai Baltici. A dispetto di una guerra che ha ...ilmattino

Fondi europei per le armi, appello di 14 Paesi alla Bei. Gentiloni: «Bisogna sbrigarsi» - Se non reagiamo in modo appropriato a livello Ue e se non diamo all’Ucraina un aiuto sufficiente per fermarla ... neppure ai vertici delle istituzioni Ue. come farlo, però, continua a essere un ...ilmattino

Croce Azzurra, progetto per la tettoia - L'assemblea straordinaria della Croce Azzurra a Sant'Elpidio a Mare ha confermato Roberto Mazzoni come presidente con il 90% dei consensi. Mazzoni ha respinto le voci sul bilancio e annunciato progett ...ilrestodelcarlino