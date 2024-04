Kering - ricavi in calo del 10% nel primo trimestre Gucci segna -18%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Parigi, 23 aprile 2024 – Il presidente e Ceo del Gruppo, Francois Henri Pinault, lo aveva previsto e già annunciato a febbraio scorso: i risultati di vendita dei marchi del lusso del suo impero davanoli negativi, di perdite di quasi il 20%, almeno per l’ammiraglia. Ora i dati ufficiali comunicati poco fa a Borsa chiusa non solo lo confermano, ma delineano uno scenario che preoccupa molto e non solo Pinault ma tutte le persone che lavorano per lui in Italia e nel mondo. Solo in Italia i dipendenti del Grupposono oltre 13.500. “La performance diè sensibilmente peggiorata nel– dice Francois-Henri Pinault -. Nonostante avessimo previsto un inizio di anno complesso, le condizioni di mercato, in particolare in Cina, e il ...