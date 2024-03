(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il titolo del big francese brucia in apertura di seduta 7 miliardi di capitalizzazione. In rosso tutto il comparto a Piazza Affari

Parigi, 8 febbraio 2024 – Il lusso piange. E brilla un po’ meno. Per la prima volta i risultati sono quasi tutti negativi, e questo è un segnale importante che riguarda non lo solo le aziende ma ... (quotidiano)

Lusso, Kering crolla dopo l’allarme sui ricavi: il settore cade in Borsa - Forti ribassi, in apertura di contrattazioni, per il comparto del Lusso, a partire da Kering. A Parigi, il titolo del colosso francese guidato da François-Henri Pinault, cede il 13,86% e traina tutto ...ilsole24ore

Avvertimento sui Profitti di Kering e Sfide nel Settore del Lusso - Panoramica Mercato di Gabriel Debach riguardo: S&P 500, iShares Core S&P 500 ETF, SPDR® S&P 500, Kering SA. Leggi la Panoramica di Mercato di Gabriel Debach su Investing.com.it.investing

Kering, calo dei ricavi del 10% nel primo trimestre guidato da Gucci - (Teleborsa) - In un primo semestre che Kering si aspettava sarebbe stato impegnativo, le tendenze attuali portano il gruppo del Lusso francese a stimare che i suoi ricavi consolidati nel primo ...teleborsa