Crollo in borsa di Kering | l’allarme dei ricavi fa perdere 7 miliardi di capitalizzazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questa mattina in rosso tutto il comparto di Piazza Affari:, colosso del luxury, ha perso settedi. Trascinando giù anche il suo principale marchio, l’italiano Gucci. Cosa è successo aA Parigi il titolo del colosso francese guidato da François-Henri Pinault, cede il 13,86%. E traina con se tutto il settore, dopo il profit warning di ieri sera. Che è stato comunicato a mercati chiusi. Inoltre, il gruppo ha annunciato una previsione di calo delle vendite. Si parla «di circa il 10%» nel primo trimestre del 2024, rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Una performance, che, come ha spiegato lo stesso, riflette principalmente un calo più marcato delle vendite di Gucci. Concentrate principalmente nella regione Asia-Pacifico, arrivando a ...

Il crollo in Borsa di Tim finisce sotto il riflettore della Consob che dopo la chiusura in picchiata di giovedì a -23,7% attiva il monitoraggio del titolo alla luce delle fortissime oscill azioni ... (ilfattoquotidiano)

Per un po’ è stato tentato di vendere sul mercato tutto il pacchetto di 732 mila azioni Telecom che ha svelato di avere in portafoglio quando è diventato ministro dello Sport e della gioventù. Alla ... (open.online)

Il lusso soffre con il Crollo vendite di Gucci. Il motivo è la Cina - Giornata nera per il lusso che crolla in borsa in Europa: quale avvertimento dal marchio Gucci e dal mercato della Cina Lusso sotto i riflettori oggi: le azioni Kering crollano, con una perdita di ...money

borsa record, con un pizzico di cautela - E se invece i prezzi fossero giunti ai massimi e si preparassero a crollare Per inquadrare la questione è utile ricordare che il possesso di un’azione rende proprietari di una piccola porzione della ...nordesteconomia.gelocal

Kering, crolla quotazione in borsa dopo - 20% di Gucci nel trimestre - Crollo di oltre il 14% alla borsa di Parigi. Bruciati più di 7 miliardi di capitalizzazione. Il colosso del lusso Kering affonda nel mercato dopo aver anticipato ieri che i ricavi del primo trimestre ...tg24.sky