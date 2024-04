Juventus - Milik | Si era messa mal - felici per la finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) “La partita si eramale, abbiamo sofferto abbastanza contro una buona squadra. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo contenti di poter tornare a Roma per giocarci la”. A dirlo è l’attaccante della, Arkadiusz, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Lazio, che ha consentito ai bianconeri di centrare ladi Coppa Italia. “Sappiamo di poter fare meglio, ma siamodi andare in– ha aggiunto la punta polacca, ex Milan e Napoli – Sono felice anche per il gol, sono tornato dall’infortunio e ho avuto l’occasione di giocare qualche minuto. È una bella cosa per la squadra e per i tifosi. Speriamo di riuscire a portare gioia ai tifosi tra qualche settimana”. SportFace.