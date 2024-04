Coppa Italia - Lazio-Juventus 2-1 | Milik manda la Signora in finale

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 aprile 2024 -spedisce laindi. Ma che fatica per la Vecchia, che all'Olimpico va sotto di due gol contro unascatenata e trascinata dalla doppietta di Castellanos. I bianconeri vedono gli spettri di una clamorosa rimonta dopo il 2-0 dell'andata, ma a scacciare i brutti pensieri ci pensa, che appena entrato insacca il gol qualificazione. Finisce 2-1 e adesso Madama attende di scoprire chi affronterà fra Atalanta e Fiorentina nell'atto conclusivo del 15 maggio. Le scelte dei due allenatori(3-4-2-1):s; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disposizione: Sepe, Renzetti, ...

