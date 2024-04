Italo Bocchino e quello svarione sul 25 aprile | Ci ha liberato da quei pazzi dei tedeschi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Prima ancora della polemica su Antonio Scurati – censura sì, censura no –, prima ancora del dibattito se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia riconoscano o no il 25come giorno-chiave di riscatto e rinascita democratica dell’Italia e l’antifascismo come religione laica sulla quale si è basata la ricostruzione morale e civile del Paese, prima ancora delle divisioni tutte politiche sul significato e sull’eredità di fascismo e antifascismo al giorno d’oggi, dovrebbero esserci le premesse di partenza, storiche, pacifiche, comuni e valide per tutti. E invece a un certo punto il dubbio che viene è che il patrimonio di conoscenze storiografiche non sia stato a disposizione di una certa parte di area di pensiero. La Repubblica ha intervistato, direttore editoriale del Secolo ...