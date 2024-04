La linea la dai tu Italo Bocchino contro Travaglio | di cosa lo accusa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sfrontale trae Marconel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 3 aprile. Oggetto del contendere è la presunta imparzialità dei giornalisti. In studio c'èe in collegamento c'è Marcoaffronta di pettoe lodi lavorare per il Movimento Cinque Stelle. "Tu sei un leader politico dei Cinque Stelle - attacca- Lala dai tu ai Cinque Stelle. Non dobbiamo nasconderci dietro il dito dell'imparzialità. Molti di noi, me compreso, sono giornalisti militanti. Tu sei un giornalista militante, ammettilo anche tu. Leggi meglio il tuo giornale la mattina". ...