Dall' attico di New York - Stron***te - scontro fra Rula Jebreal e Italo Bocchino

(Di domenica 21 aprile 2024) Altissima tensione fra i due ospiti di Accordi & Disaccordi, che si sono scontrati quando in studio si è affrontato il tema della censura. Ecco cosa è successo

Nel giorno della polemica sul monologo di Antonio Scurati saltato nella trasmissione Chesarà di Serena Bortone tra le polemiche, ad Accordi & Disaccordi c'è ospite in collegamento Rula Jebreal . ... (iltempo)

Acceso botta e risposta tra Rula Jebreal e Italo Bocchino , ospiti entrambi di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda il sabato in prima serata sul Nove . Al centro del ... (ilfattoquotidiano)

