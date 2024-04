Israele-Gaza - fosse comuni a Khan Yunis | Onu chiede inchiesta indipendente

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno chiesto che venga condotta una ”credibile e” sullescoperte a, nel sud della Striscia di, dove sono stati rinvenuti 283 cadaveri. Si tratta di notizie ”estremamente preoccupanti” e che necessitano ”ancora una volta” che ”tutti questi siti vengano investigati a fondo”, ha dichiarato il portavoce della Segreteria generale dell’Onu Stephane Dujarric. ”E’ una ragione in più per sottolineare la necessità di un cessate il fuoco, per la fine del conflitto, perché abbiamo bisogno di un maggiore accesso per il personale umanitario, una maggiore protezione per gli ospedali. E’ necessario che gli ostaggi vengano liberati”, ha aggiunto Dujarric. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ...