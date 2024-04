Raid Israele su Centro Striscia Gaza

(Di martedì 23 aprile 2024) 10.00 Bombardamenti israeliani in diversi punti della parte centrale delladi. Colpiti Jabalia, Beit Hanoun e il quartiere di Al-Zaytoun dove -riferisce l'emittenyte tv Al jazeeraè scoppiato un grande incendio. Attaccata anche l'area intorno a Wadi, a nord del campo di Nuseirat. Secondo la tv di Stato saudita Al-Hadath un uomo è morto nella sua auto colpita da un proiettile in un attacco aereo nel sud del Libano. Il canale AlMayadeen, vicino a Hezbollah, situa l' attacco vicino al villaggio di Aadloun.

Rafah , 21 apr. (Adnkronos) - E' di almeno 18 morti il bilancio di una serie di attacchi aerei e di artiglieria condotti nella notte dalle forze israeliane a Rafah , nel sud della Striscia di Gaza . In uno dei raid , secondo fonti ospedaliere, sono rimasti uccisi 13 bambini e due donne appartenenti alla stessa famiglia. In un altro raid sulla città sono rimasti uccisi una coppia e il loro bambino di tre anni. Nella notte tre civili erano rimasti ... (liberoquotidiano)

Israele respinge con forza l'ipotesi di sanzioni degli Usa, per «violazioni dei diritti umani» in Cisgiordania, al Battaglione Idf 'Netzach Yehuda'. Il premier Benyamin Netanyahu, e anche il ministro Benny Gantz , sono andati all’attacco: il «massimo dell’assurdità», reagisce il primo ministro evocando un’opposizione «con i tutti i mezzi" a disposizione del governo. Se è calma relativa... (gazzettadelsud)

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 23 aprile - A oltre sei mesi dall’inizio del conflitto, oltre 34.15o palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza. Ma gli scontri non sono finiti e il governo del premier Benjamin Netanyahu continua a preparare ...tpi

Israele, l'ora delle colpe. Via due capi militari. Raid su base Usa in Siria - Il responsabile degli 007: "Non all'altezza il 7 ottobre". Proteste pro-Gaza a Yale: la polizia arresta 45 studenti ...ilgiornale

