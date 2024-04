10.00 Bombardamenti israeliani in diversi punti della parte centrale della Striscia di Gaza . Colpiti Jabalia, Beit Hanoun e il quartiere di Al-Zaytoun dove -riferisce l'emittente tv Al Jazeeraè scoppiato un grande incendio. Attaccata anche l'area ...

Il 26 gennaio, il Commissario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai palestinesi ( Unrwa ), Philippe Lazzarini, ha aperto un’indagine su alcuni dipendenti sospettati di essere coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre in ...

Appello Hamas alla resistenza, Israele non ci ha sconfitto - Il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas, Abu Obeida, ha fatto appello per un'escalation su tutti i fronti contro Israele parlando ad Al Jazeera a 200 giorni dall'inizio della guerra. (ANSA) ...ansa

Israele-Gaza, fosse comuni a Khan Yunis: Onu chiede inchiesta indipendente - Nell'area recuperati 283 cadaveri. Le forze di difesa israeliane respingono le accuse ...adnkronos

Dopo 200 giorni di guerra a Gaza, Israele non ha ottenuto altro che portare morte e distruzione - In una dichiarazione video di questo martedì, il portavoce delle brigate Qassam (l'ala militare di Hamas), Abu Obeida, ha affermato che 'il nemico [Israele, ndr] non ha ottenuto altro che portare mort ...fai.informazione