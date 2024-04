Israele - cresce protesta in università Usa | 150 arresti a New York

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Mentreprepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, mentre 77.143 sono rimaste ferite nei raid. La violenza della rappresaglia israeliana sta provocando manifestazioni diin molte, con gli studenti che chiedendo agli atenei di sostenere un cessate il fuoco a Gaza e di disinvestire dalle aziende con legami con. Negli Usa sono oltre 150 le persone che sono state arrestate la notte scorsa alla NewUniversity, uno degli atenei americani dove sono esplose le proteste e le ...

I dipendenti di Google in rivolta per un accordo con Israele I dipendenti di Google sono sempre più insofferenti nei confronti del l’azienda per un accordo che il colosso statunitense ha stretto con Israele . Si tratta del Project Nimbus, un maxi-piano per la fornitura di servizi cloud all’amministrazione pubblica e all’esercito israeliano. Il contratto , del valore di 1,2 miliardi di dollari, è stato firmato da Google e Amazon con Israele nel ... (tpi)

Il conflitto tra Israele e Hamas sembra di giorno in giorno avvicinarsi ad una escalation senza precedenti. L’attacco, non rivendicato da Israele , all’ambasciata Iran iana di Damasco ha scatenato la furia dell’ Iran che continua a promettere vendetta. Non è chiaro se vi sarà realmente un’offensiva contro Israele , ma la tensione resta alta. Poche ore fa è […] L'articolo Israele , cresce la tensione : 14enne ucciso in Cisgiordania e una nave cargo ... (ildifforme)

