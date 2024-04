Crescenti tensioni nel Medio Oriente | l’incubo di un attacco dell’Iran ad Israele

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le ore passano e l'incubo di un possibiledell'Iran adiventa sempre più concreto, gettando una lunga ombra di incertezza sulla regione e oltre. Mentre la situazione si fa sempre più tesa, emergono timori riguardanti il destino degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza da Hamas, con segnalazioni che indicano la possibilità che gran parte di loro sia stata uccisa. Questo mette ulteriormente in difficoltà la prospettiva di un accordo per lo scambio di prigionieri, rendendo sempre più complicata la situazione al Cairo, dove i negoziati stagnano e le richieste di Hamas per un cessate il fuoco permanente, il ritiro dell'esercito israeliano e il rientro degli sfollati nella Striscia di Gaza rimangono irremovibili.Mentre il pericolo di un conflitto con l'Iran si avvicina, gli allarmi lanciati dagli Stati Uniti negli ultimi giorni confermano ...