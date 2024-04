Cresce il malcontento tra i dipendenti di Google per un contratto multimiliardario tra l’azienda e Israele

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Idiin rivolta per un accordo condisono sempre più insofferenti nei confronti delper un accordo che il colosso statunitense ha stretto con. Si tratta del Project Nimbus, un maxi-piano per la fornitura di servizi cloud all’amministrazione pubblica e all’esercito israeliano. Il, del valore di 1,2 miliardi di dollari, è stato firmato dae Amazon connel maggio 2021. Nonostanteabbia smentito di fornire i propri servizi per gli apparati militari israeliani, nell’ultimo periodo, come detto, ilall’interno delè cresciuto tanto da dare vita a un gruppo dal ...