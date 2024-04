Israele - cresce protesta in università Usa | 150 arresti a New York

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Mentreprepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, mentre 77.143 sono rimaste ferite nei raid. La violenza della rappresaglia israeliana sta ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, […] (periodicodaily)

Fermati studenti e professori che manifestavano per un cessate il fuoco a Gaza. A Tel Aviv nuova contestazione dei parenti degli ostaggi Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 […] (sbircialanotizia)

Antisemitismo nelle università Usa - Tende e accampamenti, bandiere e slogan, lezioni in presenza sospese e decine di arresti: la protesta non diminuisce nei campus universitari americani, anzi, le manifestazioni di solidarietà per Gaza ...tgcom24.mediaset

L'Iran svela una nuova arma in grado di eliminare i jet Stealth americani: ecco cosa sono i Bavar-373 - L’Iran ha recentemente introdotto una nuova versione potenziata del suo sistema di difesa aerea a lungo raggio Bavar-373 che, secondo i funzionari di Teheran, può intercettare i ...ilmessaggero

Proteste universitarie negli Stati Uniti in risposta alla guerra in Gaza - Mentre Israele si prepara per un'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area densamente popolata si moltiplicano. A Gaza, il ...informazione