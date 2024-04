Israele - cresce protesta in università Usa | 150 arresti a New York

(Adnkronos) – Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, […] (periodicodaily)

Pubblicato il 23 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Mentre Israele prepara all'offensiva contro Hamas a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, si susseguono gli appelli contro un attacco su vasta scala in un'area in cui sono costretti a vivere 1,2 milioni di civili sfollati. A Gaza il numero di persone uccise dallo scorso 7 ottobre, è ormai salito a 34.183, mentre 77.143 sono rimaste ferite nei raid. La violenza della rappresaglia israeliana sta ... (dayitalianews)

Il conflitto tra Israele e Hamas sembra di giorno in giorno avvicinarsi ad una escalation senza precedenti. L’attacco, non rivendicato da Israele, all’ambasciata Iraniana di Damasco ha scatenato la furia dell’Iran che continua a promettere vendetta. Non è chiaro se vi sarà realmente un’offensiva contro Israele, ma la tensione resta alta. Poche ore fa è […] L'articolo Israele, cresce la tensione: 14enne ucciso in Cisgiordania e una nave cargo ... (ildifforme)