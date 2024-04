Isola dei Famosi | rubano un cestino del pranzo a un cameraman - parte la caccia al ladro con un sospetto

Nella quinta puntata del reality show la naufraga è stata la meno votata dal pubblico ed ha abbandonato Playa Espinada. Nella puntata del 22 aprile de L'Isola dei famosi 2024, Maité Yanes è stata eliminata attraverso il televoto, avendo ricevuto la percentuale più bassa di voti rispetto agli altri naufraghi nominati. Nel frattempo, Pietro trascorrerà tre giorni da solo su un'Isola per ottenere una ricompensa per sé e per il gruppo. L'episodio è ... (movieplayer)

Cresce l’attesa in vista della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, che verrà trasmessa in prime time su Canale 5 lunedì 22 aprile 2024. Vladimir Luxuria comunicherà il verdetto del televoto, al momento in nomination ci sono quattro naufraghi: Khady, Alvina, Artur e Maité colui o colei che riceverà meno voti da parte del pubblico a casa verrà definitivamente eliminato, e dovrò lasciare l’arcipelago honduregno. Peppe Di Napoli in settimana ha ... (anticipazionitv)