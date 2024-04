Isola dei famosi 2024 | Maité Yanes eliminata - Pietro va su Playa Secret - sei naufraghi in nomination

Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno fatto ritorno su Playa Espinada. Lì hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di riflettere su quanto accaduto e, in men che non si dica, sono sorte le prime polemiche. Tensioni tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi: lo sfogo di Khady Gueye Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati puniti in maniera globale per il furto di ... (tutto.tv)

Con il suo approdo alla guida dell’Isola dei Famosi 2024, Vladimir Luxuria ha esordito ufficialmente nel ruolo di conduttrice, prendendo il posto di Ilary Blasi. Tuttavia, le critiche sul suo operato non si sono fatte attendere e nel corso della puntata di ieri la padrona di casa del reality ha voluto replicare in diretta. Vladimir Luxuria replica alle critiche sulla sua conduzione all’Isola La quinta puntata dell’Isola dei Famosi andata in ... (blogtivvu)