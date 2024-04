Isola dei Famosi 2024 - sondaggio fan puntata del 22 aprile | Maité e Khady a rischio eliminazione

Nella quinta puntata del reality show la naufraga è stata la meno votata dal pubblico ed ha abbandonato Playa Espinada. Nella puntata del 22 aprile de L'Isola dei famosi 2024, Maité Yanes è stata eliminata attraverso il televoto, avendo ricevuto la percentuale più bassa di voti rispetto agli altri naufraghi nominati. Nel frattempo, Pietro trascorrerà tre giorni da solo su un'Isola per ottenere una ricompensa per sé e per il gruppo. L'episodio è ... (movieplayer)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno fatto ritorno su Playa Espinada. Lì hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di riflettere su quanto accaduto e, in men che non si dica, sono sorte le prime polemiche. Tensioni tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi: lo sfogo di Khady Gueye Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati puniti in maniera globale per il furto di ... (tutto.tv)