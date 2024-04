Isola 18 | l’opinione di Isa sulla quinta puntata

(Di martedì 23 aprile 2024) Bene, giunti allacredo si possa ormai dire: questa18 è di una noia sinistra. Quando ieri, dopo aver avuto la sensazione di essere davanti alla tv da 4 ore, ho guardato l’orologio ed erano solo le 23.15, mi sono resa conto dell’infinita lentezza con cui (non) scorre il programma e dell’assoluto poco appeal di ogni dinamica. A parte che io ancora aspetto che qualcuno ci faccia sapere che fine ha fatto Francesco Benigno, che cosa abbia fatto di così grave per meritare l’espulsione e che ci portino le prove video e diano A NOI la possibilità di stabilire chi abbia ragione tra produzione e attore siculo. Una situazione si era presentata, che aveva un attimo incuriosito il pubblico, e l’hanno liquidata con mezza frase di Vladimir Luxuria, ZERO spiegazioni agli spettatori e annessa convinzione che a questo punto la ...

Se il buongiorno si vede dal mattino Vladimir Luxuria farebbe bene a comprarsi un corno gigante, a toccare ferro e a fare occhio malocchio prezzemolo e finocchio, perché l' Isola 18 è partita da meno di una settimana e siamo già a quota due ritiri (Tonia Romano, la Nip che è arrivata sull' Isola sabato, ma non abbiamo tracce del suo passaggio se non qualche foto pubblicata sul sito che per quanto ci riguarda potrebbe anche essere frutto di ...

"Mi piacerebbe che questa fosse la prima edizione dell' Isola dove nessuno si ritira!", aveva esclamato Vladimir Luxuria durante la prima puntata di questa diciottesima edizione de L' Isola dei Famosi. Ed effettivamente tecnicamente nessuno si è ancora ritirato di sua sponte, per adesso. E' proprio lo spirito dell' Isola che li sta facendo fuori uno dopo l'altro che manco i Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Ad aprire le danze è stata Tonia ...

Io sono ormai giunta alla conclusione che lo facciano apposta. Dai, su, non può essere altrimenti. Perché i casi qua sono due: o gli autori de L' Isola dei Famosi sono stipendiati dalla Rai per inventarsi la scaletta più noiosa possibile e ammazzare qualsiasi barlume di dinamica sul nascere, permettendo così al programma su RaiUno di vincere facilmente la serata, oppure c'è una lobby segreta di intellettuali che sta tramando nell'ombra per far ...

