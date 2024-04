Isola 18 | l’opinione di Isa sulla seconda puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino Vladimir Luxuria farebbe bene a comprarsi un corno gigante, a toccare ferro e a fare occhio malocchio prezzemolo e finocchio, perché l’18 è partita da meno di una settimana e siamo già a quota due ritiri (Tonia Romano, la Nip che è arrivata sull’sabato, ma non abbiamo tracce del suo passaggio se non qualche foto pubblicata sul sito che per quanto ci riguarda potrebbe anche essere frutto di photoshop, e Francesca Bergesio), e due naufraghi in albergo col Covid (Aras Senol e Greta Zuccarello) con adesso anche l’ansia che possano positivizzarsi a giro un po’ tutti. E menomale che Vladi lunedì aveva esordito dicendo che ‘spero che in questa edizione non ci sia nessun ritiro‘ marooooon e come se l’è tirata! Che poi alla fine questi ritiri solo perché gli autori dell’vivono nel Medioevo ...