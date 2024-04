Isola 18 | l’opinione di Chia sulla terza puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 aprile 2024) “Mi piacerebbe che questa fosse la prima edizione dell’dove nessuno si ritira!“, aveva esclamato Vladimir Luxuria durante la primadi questa diciottesima edizione de L’dei Famosi. Ed effettivamente tecnicamente nessuno si è ancora ritirato di sua sponte, per adesso. E’ proprio lo spirito dell’che li sta facendo fuori uno dopo l’altro che manco i Dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Ad aprire le danze è stata Tonia Romano, che era sbarcata in Honduras insieme agli altri quatto Nip ma ha dovuto lasciare per non meglio precisati problemi di salute. A seguirla a ruota è stata Miss Italia Francesca Bergesio, che si è infortunata durante la prima prova leader e ha dovuto abbandonare il reality. Ieri sera è stato il turno di Marina Suma, rovinata malamente a terra sbattendo il bacino ...