Inter - Barella ferma gli insulti dei tifosi a Theo Hernandez VIDEO

L' Inter batte il Milan 2-1 nel derby e conquista lo Scudetto . Non poteva esserci epilogo migliore, come la scenaggiatura di un film: vincere lo Scudetto della seconda stella contro i cugini... (leggo)

Una notte pazza di Festa e di gioia. Neanche la pioggia ha fermato la voglia del popolo nerazzurro di celebrare la seconda stella. Poi, il fatto che sia arrivata proprio contro il Milan, ha resto tutto ancora più speciale per il mondo Inter . Calciatori compresi. Per tantissimi infatti si tratta del primo scudetto . Chi invece c’era già nell’anno del tricolore di Conte aveva probabilmente voglia di condividere con la propria gente un successo ... (ilgiorno)

Parapiglia, caos e calci: il derby per il rossonero è una catastrofe - E' stato uno dei protagonisti del derby, non certo in positivo: per il giocatore del Milan la partita contro l'Inter è stata difficile ...calciomercato

Serie A, l’Inter conquista scudetto e seconda stella in anticipo - In una serata di passione e gloria, l’Inter supera il Milan 2-1, assicurandosi la vetta più alta del campionato italiano con cinque giornate di anticipo ...theitaliantimes

Inter, le dieci tappe chiave della vittoria - Ripercorriamo le dieci partite chiave della stagione perfetta che ha garantito all'Inter di Simone Inzaghi lo scudetto della doppia stella, dal trionfo nel derby alla rimonta di Roma fino al 4-0 con l ...msn