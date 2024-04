Scudetto Inter - pagelle | Lautaro Mv - Dimarco attaccante aggiunto Barella-Bastoni da ur -o, Inzaghi nella storia come il Mago Herrera

Zanetti è intervenuto da San Siro dopo il fischio finale di Milan-Inter, la stracittadina valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni rilasciare a caldo ai microfoni di DAZN scudetto STRAMERITATO – Javier Zanetti ha parlato così dopo il triplice fischio di Milan-Inter: «Credo che sia una serata stupenda, per tutto l’ambiente interista. Aspettavamo solo questo momento, lo abbiamo fatto in un derby fuori casa. ... (inter-news)

Lo Scudetto dell`Inter, maturato sul campo di San Siro grazie alla vittoria sul Milan, è il ventesimo della storia dell`Inter, ma è anche... (calciomercato)

Ormai già da diverse settimane (se non da alcuni mesi) l’unica domanda che ci si poneva era quella relativa a quando la matematica avrebbe consegnato nelle mani dell’Inter lo scudetto della tanto agognata seconda stella. Sì perché sul fatto che il campionato edizione 2023/2024 fosse ormai in ghiaccio per i nerazzurri non vi erano dubbi da tempo. Il calendario della Serie A ha creato i presupposti per una sceneggiatura indimenticabile in ottica ... (nicolaporro)

(Adnkronos) - L'Inter è campione d'Italia 2023-2024. I nerazzurri allenati da Inzaghi conquistano lo scudetto, il 20esimo nella storia del club, grazie alla vittoria per 2-1 nel derby sul campo del Milan nel match valido per la 33esima giornata. I gol di Acerbi e Thuram valgono la vittoria che garantisce il titolo aritmetico: con 86 punti, l'Inter non può più essere raggiunta dai cugini, fermi a quota 69. Il derby scudetto (per i nerazzurri) ... (liberoquotidiano)

AGI - L'Inter ha conquistato il suo ventesimo scudetto superando il Milan nel derby cittadino. La squadra di Simone Inzaghi è stata autrice di una cavalcata (quasi) solitaria, frutto di un campionato dominato. Ecco i protagonisti (e relativi voti) di questa impresa. SOMMER 8,5 Piazzamento, esplosivita', riflessi. Che lo svizzero fosse una sicurezza, stava a testimoniarlo la unga carriera. Ma si dimostra abile anche coi piedi cancellando ... (agi)