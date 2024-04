(Di martedì 23 aprile 2024) Ildei ministri ha deliberato lo scioglimento deldiper la seconda volta in 8 anni perdella criminalità organizzata

Gli affari e le dinamiche Inter ne alla curva Nord dell’ Inter si stanno rivelando sempre più un caso a livello nazionale. Anche e soprattutto per i collegamenti passati e presenti con elementi del crimine organizzato, legati in particolari a ...

Bergamo. Un documento per vigilare sui cantieri dei prossimi mesi e contrastare ogni forma di infiltrazione mafiosa e di irregolarità. Oggi (mercoledì 3 aprile) nella sede della Prefettura di Bergamo si è svolta la cerimonia di sottoscrizione del ...

È uno dei tre giuristi nominati dal ministro degli Interni per la commissione d’accesso che sta verificando il ruolo dell’amministrazione comunale barese nell’ambito dell’inchiesta Codice InternoÈ uno dei tre giuristi nominati dal ministro degli ...

"Infiltrazioni mafiose". Sciolto il Consiglio comunale di Tropea - Dall'analisi dei documenti prodotti dalla giunta, è stata accertata un'attività di infiltrazione, confermata anche delle inchieste della Dda di Catanzaro. Da tempo la provincia di Vibo Valentia sta ...ilgiornale

