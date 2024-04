Teb | nuova linea tramvaria T2 | firmato il protocollo di legalità anti-infiltrazioni mafiose

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bergamo. Un documento per vigilare sui ceri dei prossimi mesi e contrastare ogni forma di infiltrazione mafiosa e di irregolarità. Oggi (mercoledì 3 aprile) nella sede della Prefettura di Bergamo si è svolta la cerimonia di sottoscrizione deldirelativo ai lavori di realizzazione dellatramviaria T2 Bergamo – Villa d’Almé. L’accordo è statodal prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza, dall’amministratore delegato della Teb Gianni Scarfone, dal mandatario del Rti affidatario Sergio Milesi, dalla responsabile dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo, Mirella Ferrarese e dai Segretari generali delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate: Luciana Fratus per Fillea Cgil, Simone Alloni per Filca Cisl e Giuseppe Mancin per ...