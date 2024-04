IL CASO Lo zio di Sammartino indaga sulle infiltrazioni mafiose al Comune di Bari

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È uno dei tre giuristi nominati dal ministro degli Interni per la commissione d’accesso che sta verificando il ruolo dell’amministrazione comunale barese nell’ambito dell’inchiesta Codice InternoÈ uno dei tre giuristi nominati dal ministro degli Interni per la commissione d’accesso che sta verificando il ruolo dell’amministrazione comunale barese nell’ambito dell’inchiesta Codice Interno

Lo strano caso della famiglia Sammartino: se a giudicare lo scioglimento del Comune di Bari è lo zio del vicegovernatore siciliano sospeso per ...: La questione morale nella questione morale, ovvero lo strano caso della famiglia Sammartino. C'è un filo che Lega gli arresti in Sicilia per corruzione con il caso Bari. Un legame di parentela, per essere precisi. Succede che a Catania il ...

A San Giovanni Fassa domenica il ricordo di padre Ghetta a 10 anni dalla scomparsa: Non si può dimenticare che lo storico fassano si è fatto più ... ricordiamo che per caso, fra le pagine di un antico libro, fu lui a ...proporrà anche un aspetto più privato ma dolce del fratello e zio '...