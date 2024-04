Industria Italiana Autobus - protesta a Roma degli operai irpini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

23 aprile 2024

Oggi i lavoratori dihanno scioperato e manifestato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere un confronto reale sul destino dell'azienda. Ecco la posizione congiunta delle categorie sindacali di Fim-Fiom-Uilm-Fismic-Uglm "Nell'incontro che ne è scaturito il Mimit ha dichiarato che oggi sussiste una sola offerta congrua per l'acquisizione di IIA, mentre gli ulteriori interessamenti emersi a mezzo stampa si sono rivelate incongruenti. Come sindacato ribadiamo che il Governo in realtà si sta sottraendo alle sue responsabilità, cercando di liberarsi di una impresa che dovrebbe essere rilanciata prima di essere ceduta. Fino ad ora il Mimit ha difatti impiegato risorse economiche per sventare il fallimento ma lo ha fatto in una protratta logica di emergenza, senza mai ...