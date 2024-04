Senza il Superbonus la crescita italiana si ferma | lo dice Confindustria

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 aprile 2024)illadell’Italia è destinata a frenare. Anzi, sta già rallentando anche a causa dello stop al bonus edilizio al 110% del governo Meloni. A dirlo è il Centro Studi dinel suo rapporto di previsione di primavera, sottolineando che “il graduale depotenziamento del, già in scadenza a fine 2023 in termini di aliquota al 110%, e degli altri incentivi all’edilizia”, rappresenta un “freno” alla. In particolare, il Csc ritiene che “le costruzioni a uso residenziale, in termini di valore aggiunto e quindi di contributo al Pil, dovrebbero risentire fortemente di tale prevista riduzione degli incentivi, già nel 2024 e in misura ancora maggiore nel 2025. Nel 2023, invece, il contributo maggiore alladegli ...