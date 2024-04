Industria Italiana Autobus | nuovo sciopero generale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota congiunta dei segretari di Fim – Fiom – Uilm – Fismic – Uglm sulla vertenza di. “Mobilitazione contro la privatizzazione selvaggia dell’unica aziendache produce Pullman nel nostro Paese. Chiediamo – dichiarano – a tutto il territorio irpino di far fronte comune per salvare la IIA. È trascorso più di un mese dalla data in cui si sarebbe dovuto tenere l’incontro presso il MIMIT per discutere della proposteli riguardanti la IIA. Tuttavia, dal Ministero non solo non è prevista la convocazione del tavolo negoziale, ma giungono notizie secondo le quali è ancora in essere una trattativa per la cessione delle quote di maggioranza al gruppo Seri. Sui contenuti della trattativa vi è un silenzio assordante del Governo e dell’altro ...