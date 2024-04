In Cdm arriva la bozza su bonus di Natale - Irpef e premi di risultato | come cambiano le tasse

(Di martedì 23 aprile 2024) Oggi, martedì 23 dicembre, si riunisce il Consiglio dei ministri: sul tavolo la revisione del regime delle impostee Ires per i lavoratori autonomi e dipendenti e interventi sui redditi agrari e d'impresa. Tra le novità in arrivo spuntano ildie la tassazione suidifino a 3 mila euro. Atteso anche il ddl sull'intelligenza artificiale.

Roma, 27 febbraio 2024 - It -Wallet , via libera dal Consiglio dei ministri al portafoglio digitale dove conservare vari documenti, dalla patente di guida alla tessera sanitaria. Il semaforo verde è arriva to nel decreto Pnrr approvato dal CdM il 26 febbraio. Ma è obbligatorio? No, It -Wallet non è obbligatorio. Per garantirne la “necessaria celere evoluzione” è previsto che siano adottate “apposite linee guida” con decreto del presidente del ... (quotidiano)

Diventano più lunghi i tempi per poter saldare i debiti con il Fisco , la rateizzazione delle cartelle esattoriali viene spalmata fino a 120 rate per chi ha difficoltà a pagare. Le cartelle inoltre andranno notificate non oltre il nono mese dalla presa in carico. Il governo ha posto un nuovo tassello della Riforma fiscale avviata lo scorso anno con l'approvazione in Cdm dell'esame preliminare del Decreto legislativo sulla riscossione. Mentre è ... (affaritaliani)

Se ne parlava già da tempo in termini di ipotesi, oggi possiamo dire che sia una realtà. Silvio Berlusconi , a un anno dalla sua morte (avvenuta il 12 giugno 2023), sarà tra i personaggi che avranno un Francobollo personalizzato. Con lui, a ricevere questa onorificenza, tanti personaggi illustri del passato come Guglielmo Marconi, San Tommaso d`Aquino, Giacomo Puccini, Giovanni Gentile, Giacomo Matteotti, Eleonora Duse. Nella serata di ... (ilgiorno)

