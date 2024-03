Riforma del Fisco | dal governo arriva il maxi condono Via libera del Cdm | stralcio delle cartelle dopo 5 anni

(Di martedì 12 marzo 2024) Diventano più lunghi i tempi per poter saldare i debiti con il, la rateizzazioneesattoriali viene spalmata fino a 120 rate per chi ha difficoltà a pagare. Leinoltre andranno notificate non oltre il nono mese dalla presa in carico. Ilha posto un nuovo tassello dellafiscale avviata lo scorso anno con l'approvazione in Cdm dell'esame preliminare del Decreto legislativo sulla riscossione. Mentre è passato in via definitiva il provvedimento che mette mano ai giochi online. Segui su affaritaliani.it

Fumata bianca in vista per la governance del Teatro di Roma. L’Assemblea dei Soci , convocata per oggi alle ore 15, approverà la riforma dello Statuto che introdurrà una gestione duale, con la ... (romadailynews)

riforma penale, via libera ai correttivi . Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva – su proposta del Ministro della Giustizia , Carlo Nordio – lo schema di decreto legislativo ... (secoloditalia)

Codice della strada, in arrivo la Ztl per le zone tutelate dall’Unesco: Dopo l’accesso a pagamento per Venezia, le “Zone a traffico limitato” - giustificate da «esigenze straordinarie di tutela» - per le aree italiane che ospitano siti e monumenti iscritti alla lista del ...msn

Quante possibilità si ha di vincere un contenzioso tributario contro il Fisco secondo ultimi dati 2024: Le controversie tributarie in Italia rappresentano un volume di grande valore, gestendo tutti gli anni cause con un valore totale di circa 40 miliardi di euro.businessonline

Cartelle non riscosse, tempi più lunghi per pagare e discarico automatico dopo cinque anni: A partire dal 2025, le cartelle non riscosse entro cinque anni saranno cancellate automaticamente. Carlo Cottarelli: "Ora avremo pure il condono in automatico".wallstreetitalia