Francobollo commemorativo per Berlusconi | arriva l’ok del Cdm Ma scoppia la polemica | “Incoerente e diseducativo”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Se ne parlava già da tempo in termini di ipotesi, oggi possiamo dire che sia una realtà. Silvio, a un anno dalla sua morte (avvenuta il 12 giugno 2023), sarà tra i personaggi che avranno unpersonalizzato. Con lui, a ricevere questa onorificenza, tanti personaggi illustri del passato come Guglielmo Marconi, San Tommaso d`Aquino, Giacomo Puccini, Giovanni Gentile, Giacomo Matteotti, Eleonora Duse. Nella serata di ieri èto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha datodefinitivo per la produzione di questi francobolli in edizione limitata. Una mozione accolta con gioia dalla vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli: “lldedicato al ...