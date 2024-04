In casa rossoblù Samb in caduta libera | nel mirino ci sono Fanesi e De Angelis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024), tutto da rifare. La reazione ai due insuccessi con L’Aquila e Campobasso che si auspicava, ad Ascoli, contro l’Atletico, non c’è stata. E questo non stupisce. L’opaca prestazione della squadra di Lauro contro la formazione di Seccardini, è stata perfettamente in linea con l’ultima parte di questo campionato. Che lafosse in, fisicamente e tatticamente, lo dimostravano i fatti, i due punti racimolati in 5 partite con un solo gol messo a segno. Domenica il terzo ko consecutivo che ha portato all’esonero bis di Maurizio Lauro. Inevitabile. Oggi, a dirigere la squadra, alla ripresa degli allenamenti, e da qui fino alla fine della stagione sarà il suo secondo Marco Mancinelli. Ai numeri lamostrava sofferenza da tempo, le avvisaglie c’erano tutte, una squadra irriconoscibile ...