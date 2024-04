Calcio | In promozionE festa grande in casa rossoblù dopo il rotondo successo contro il pieve foscana La San Marco Avenza di mister Alessi conquista la salvezza con tre turni d’anticipo

(Di martedì 16 aprile 2024) La Sanha centrato l’obiettivocon tre giornatenel campionato die lo ha fatto nel migliore dei modi con una bella goleada per 6 a 3ilFosciana. La domenica diè stata aperta da un giocatore simbolo della società avenzina come Gabriele Doretti, arrivato a quota 35 reti complessive con la maglia, che a 34 anni sa ancora essere decisivo ma il tratto saliente della squadra di Davidè la sua "anima" giovane. A darne conferma è stata la doppietta di Emanuele Smecca, classe 2003, salito in doppia cifra a livello realizzativo. Dieci gol rappresentano un bottino sicuramente ragguardevole per un esterno d’attacco per di più in quota. Un’altra ...

