Il tour de force della Roma per giocare 20 minuti - De Rossi sbotta | “Non siamo stati aiutati”

In netto anticipo rispetto ai tempi, nella giornata odierna la Formula 1 ha svelato il calendario per la stagione 2025 che, come sappiamo, conterà ventiquattro appuntamenti, con la novità dell’apertura in Australia (14-16 marzo) e la chiusura, come di consueto, ad Abu-Dhabi (5-7 dicembre). Malgrado non ci siano particolari interventi di rilievo rispetto alla abitudini, ciò che salta subito all’occhio è la lunghezza del viaggio che dovranno ... (oasport)

Dopo la sconfitta di venerdì in Eurolega, la Virtus si rituffa nel campionato A dove i bianconeri sono ancora in corsa per il primo posto. Alla Segafredo Arena (ore 18,15 diretta su Dazn) arriva Cremona per una gara dove anche gli ospiti si presentano assetati dei due punti per tagliare il traguardo della salvezza. Con quella di Oggi mancano quattro gioenate alla fine della regular season e tutte le sfide hanno un peso specifico superiore, ... (sport.quotidiano)

Roma, via al tour de force. De Rossi, è il momento delle scelte: Lukaku punta la Coppa, a Udine con il doppio attaccante - Daniele De Rossi comincia a fare i conti con l’emergenza. Emergenza dettata da infortuni e squalifiche, la stessa che più volte ha attraversato Mourinho durante i suoi due anni e ...ilmessaggero

Horse Racing Tips: Two Epsom chances for Tuesday 47/1 double - Alan Dudman fired in another double yesterday with two winners securing a 27/1 winner and he looks at Epsom's card on Tuesday with a 47/1 multiple ...betting.betfair

Lions Series Global Charity Partner sought for 2025 tour - The British & Irish Lions and Rugby Australia are seeking to appoint a Lions Series Global Charity Partner (GCP) for the 2025 Lions tour to Australia.lionsrugby