La Virtus adesso è al bivio Oggi Cremona | poi l’Efes Il tour de force continua

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo la sconfitta di venerdì in Eurolega, lasi rituffa nel campionato A dove i bianconeri sono ancora in corsa per il primo posto. Alla Segafredo Arena (ore 18,15 diretta su Dazn) arrivaper una gara dove anche gli ospiti si presentano assetati dei due punti per tagliare il traguardo della salvezza. Con quella dimancano quattro gioenate alla fine della regular season e tutte le sfide hanno un peso specifico superiore, essendo le ultime a disposizione per centrare gli obiettivi. La V nera sta vivendo un momento difficilmente decifrabile che solo parzialmente può essere spiegato dalla flessione che i suoi leader stanno vivendo. In Europa ha incassato la settima sconfitta consecutiva e solo grazie a una prima parte di stagione straordinaria è riuscita a qualificarsi al decimo posto, mentre in Italia le cose ...