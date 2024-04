F1 | l’inizio del 2025 sarà un tour de force per il circus? C’è l’incognita sui test pre-stagionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) In netto anticipo rispetto ai tempi, nella giornata odierna la Formula 1 ha svelato il calendario per la stagioneche, come sappiamo, conterà ventiquattro appuntamenti, con la novità dell’apertura in Australia (14-16 marzo) e la chiusura, come di consueto, ad Abu-Dhabi (5-7 dicembre). Malgrado non ci siano particolari interventi di rilievo rispetto alla abitudini, ciò che salta subito all’occhio è la lunghezza del viaggio che dovranno percorrere i componenti delnelle prime due tappe del Mondiale, ovvero 8.050 km, distanza che copre il circuito di Albert Park con quello di Shanghai. Per evitare la sovrapposizione con il Ramadan infatti gli organizzatori hanno pensato di posticipare di alcune settimane i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita, affidando così l’opening del Mondiale alla città oceanica, salvo poi partire subito alla volta della ...