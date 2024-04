Il portiere della nazionale iraniana abbraccia una tifosa | malmenato dalla sicurezza e poi sospeso

Meret sull’uscio della porta, c’è Caprile pronto a sostituirlo. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. Un tormentone che si ripropone ora, vista la sua situazione contrattuale e l’investimento già fatto dal club. Meret è in scadenza il 30 giugno, ma nel suo contratto c’è un’opzione di rinnovo al raggiungimento del 70 per cento delle presenze. Di fatto, scatterà in automatico ma il suo agente ha già annunciato che non intende far vivere al suo ... (ilnapolista)