Miglior portiere della Serie A | “Sommer meglio di Carnesecchi e Svilar”

In un mercato che spesso regala, d’estate e d’inverno, ripetuti colpi di scena ed operazioni difficilmente immaginabili, quella di David De Gea è una storia ascrivibile a pieno titolo nell’elenco ... (today)

Carnesecchi e la differenza che sta facendo con l’Atalanta: i numeri a confronto con gli altri ex estremi difensori nerazzurri Marco Carnesecchi si è preso i pali dell’Atalanta tra personalità, ... (calcionews24)

Donnarumma non è il miglior portiere italiano sin qui: la classifica dei clean sheet parla chiaro e Spalletti osserva Non mancano mai buoni portieri all’Italia. E anche in questa stagione i numeri 1 ... (calcionews24)