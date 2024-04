Il mio posto è qui | il film e una storia che ha le radici nel passato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Guardi ile quando arriva il fatidico the end, vorresti ricominciare a vederlo. Non capita spesso a chi del cinema ne fa una ragione di vita. O di noia. Ma non accade, perché sai che non ti sbagli. “Il mioè qui”, è unbasato sull'amicizia che non tradisce, che ti comunica forza, che ti aiuta a superare le barriere che possono schiacciarti. E sull'amore che resta nel cuore e che fa crescere fino al punto di non sopportare più che un uomo ti sfrutti e ti tratti come una serva. Ti ribelli, anche se quell'uomo, quel maschilista senza cultura, è tuo padre. Non versi una lacrima, perché sai che non vale la pena, né per lui, né per tutti quegli uomini che considerano le donne solo fattrici e serve. Siamo, in Calabria alla fine della Seconda guerra mondiale, e ciò che raccontiamo, dopo la visione del...