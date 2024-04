Ex modella malata di cancro beve succhi - tè e erbe bollite come cura al posto della chemioterapia e finisce in fin di vita | Non fatelo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), tè e verdurealin fin di. I tabloid inglesi hanno raccontato la vicenda di Irena Stoynova, exinglese di 39 anni affetta da un linfoma non Hodgkin dal 2021. Dopo la diagnosi la donna aveva rifiutato la pesante terapia d’urto dei tradizionali trattamenti antitumorali fidandosi invece di suggerimenti carpiti online. La Stoynova, originaria di Crondall nell’Hampshire, ha infatti speso più di duemila sterline tra spremiagrumi, bollitori e aggeggi vari, passano tre ore al giorno a preparare pasti liquidi per il giorno successivo. A nulla sono serviti i consigli medici per la chemio. La donna ha spiegato a ...