I Samsung Galaxy ricevono un altro aggiornamento del sistema Google Play

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Giorni caldi per gli utenti in possesso di un. L’System di aprile 2024 diè ora disponibile per i dispositivi, inclusa la linea di puntaS24 . Quest’ultimo, come ricorderete, è arrivato un po’ in ritardo nel ricevere l’deldi gennaio 2024 un paio di mesi fa, ma ora sembra essere di nuovo in linea con il programma.ha iniziato a lanciare l’System di aprile 2024 pochi giorni fa, il 17 aprile. Ora puoi scaricarlo sul tuo telefonoaprendo l’app Impostazioni, accedendo a ...