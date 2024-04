Ben sette colorazioni per Samsung Galaxy Z Flip6 secondo l’ultimo leak

Arezzo, 20 aprile 2024 – Ammonta a quasi 3 milioni di euro la somma che la Regione Toscana metterà a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la relativa richiesta di finanziamento per la Riqualificazione dei beni confiscati alle Mafie . In provincia di Arezzo è stato il Comune di Marciano della Chiana ad aggiudicarsi il finanziamento del progetto e sarà sostenuto con 499.791 euro di contributo con cui verranno riqualificati 19 ... (lanazione)

Siena, 17 aprile 2024 – C’è anche la Sinagoga di Siena tra i Sette monumenti e siti del patrimonio culturale più a rischio d’Europa per il 2024. Sono stati annunciati oggi da Europa Nostra, la voce europea della società civile impegnata a favore del patrimonio culturale e naturale, e dall’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). I 7 monumenti e siti del patrimonio culturale più a rischio in Europa nel 2024 sono, oltre alla ... (lanazione)